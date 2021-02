02/02/2021 | 12:10



Também conhecida por suas polêmicas, Antonia Fontenelle recentemente comprou briga com Giselle Itié, após falar para a atriz, nascida no México, voltar para o seu país. Agora, segundo informações do colunista Ancelmo Góis, a delegada Marcia Noeli Barreto, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, abriu inquérito para investigar a prática de racismo por parte de Fontenelle.

A youtuber foi chamada para depor na última segunda-feira, dia 1º, mas não compareceu.

Agora, uma nova data, para que haja esclarecimentos sobre o caso, será marcada pela delegada.