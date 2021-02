Após anos da separação de Brad Pitt, Angelina Jolie desabafa: - Tenho me concentrado em curar nossa família

02/02/2021 | 12:10



A atriz Angelina Jolie deu detalhes da vida pessoal para a Vogue britânica! A artista, que é capa da edição de março da revista, falou sobre família, carreira e maternidade, e revelou que está aprendendo a ser mãe de um jeito tradicional:

- Bem, eu nunca fui muito boa em ficar parada. Mesmo que eu quisesse ter muitos filhos e ser mãe, sempre me imaginei como Jane Goodall, viajando no meio da selva em algum lugar. Eu não imaginei isso nesse verdadeiro sentido tradicional. Sinto que estou carente de todas as habilidades para ser uma mãe tradicional, em casa. Estou conseguindo porque as crianças são muito resistentes, e elas estão me ajudando, mas eu não sou boa nisso.

A artista comentou que os últimos anos foram difíceis para a família:

- Os últimos anos têm sido muito difíceis. Tenho me concentrado em curar nossa família. Está voltando lentamente, como o gelo derretendo e o sangue voltando ao meu corpo.

Angelina é mãe de seis filhos, frutos de seu relacionamento com o ator Brad Pitt: Maddox, de 19 anos de idade, Pax, de 16 anos, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e os gêmeos Vivienne e Knox, de 12 anos de idade. Os dois passaram por um divórcio para lá de polêmico.

Angelina ainda brincou dizendo que está ansiosa para fazer 50 anos de idade:

- Estou ansiosa para os meus 50 anos - eu sinto que eu vou bater o meu passo nos meus 50 anos. Embora nós estávamos no trampolim outro dia, e as crianças disseram: Não, mãe, não faça isso. Você vai se machucar. E eu pensei: Deus, não é engraçado? Houve um dia em que eu era uma estrela de ação, e agora as crianças estão me dizendo para sair do trampolim porque eu vou me machucar. Mesmo na pouca idade, eles sabem que o que importa é se sentir seguro, amado e estável. Não ver aqueles que você ama prejudicados. Conhecer sua própria mente e verdade, e não viver uma mentira.