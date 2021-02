Bolsonaro diz que em março terá que definir partido para eleição em 2022

02/02/2021 | 11:09



O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que "dificilmente" irá conseguir formar um partido para as próximas eleições, em 2022, e que em março terá que decidir o que fazer. Disse ainda que uma das possibilidades é escolher outra legenda para abrigar seu nome. Apesar disso, o presidente ainda não desistiu da criação de sua sigla. "Vamos continuar fazendo", disse durante conversa com apoiadores nesta terça-feira (2).

Na segunda-feira (1º), o presidente sinalizou a apoiadores que estaria tendo adversidades para formar seu partido por causa de "problemas burocráticos", mas que nesta terça-feira, após as eleições no Congresso Nacional, já iria retomar a discussão sobre o assunto.

Em outro momento da conversa, Bolsonaro repetiu que até março buscará um novo partido, mas não abandonou o projeto do Aliança pelo Brasil, que ainda não obteve a quantidade de assinaturas necessárias para impulsionar a criação da sigla. Diante da imprevisibilidade, partidos como Progressistas, PSL, Republicanos, PTB, Patriota e PL já acenaram interesse no nome do presidente.

Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, após se desvincular do PSL em meio a uma série de desentendimentos entre ele e o presidente da sigla, Luciano Bivar (PE).