Lucas Penteado, do BBB 21, é acusado de agressão por ex-namorada; BO foi registrado em Diadema

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 09:55



O ator, cantor e produtor, Lucas Koka Penteado, 24 anos - que faz parte do elenco convidado para o Big Brother Brasil 2021 – é acusado de agressão. Uma ex-namorada do artista, que não teve o nome revelado, registrou BO (Boletim de Ocorrência) na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), de Diadema, nesta segunda-feira (1º). O fato teria ocorrido em 2020 na região da Consolação, em São Paulo. Lucas está sendo investigado por violência doméstica, lesão corporal e até restrição de liberdade.

O brother faz parte de polêmicas também dentro do reality show. Todo o grupo se voltou contra atitudes do ator e o isolaram na casa. Por isso, várias personalidades aqui fora estão se solidarizando com Lucas.