Jornalista Daniel Lima está "estável e lúcido" após tiro no rosto em São Bernardo

02/02/2021 | 09:23



O jornalista Daniel Lima, 70 anos, que foi baleado no rosto dentro do pet shop Dr.Galera, localizado na Rua Tasman, no Jardim do Mar, em São Bernardo nesta segunda-feira (1º), está "bem, estável e lúcido", afirmou a mulher dele, Malu Marcoccia, que agradeceu o carinho de todos e desabafou."Estamos chocados com tamanha barbaridade. De repente, você encontra um desequilibrado pela frente e sua vida pode acabar", disse. Lima foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Bernardo e passou por cirurgia. O atirador, o GCM (Guarda Civil Municipal) de Indaiatuba, no Interior, Ageu Rosas Galera, 35, segue foragido.

Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), Lima deixou dois cachorros para tomar banho no estabelecimento por volta das 11h, porém, às 14h30 o procedimento ainda não tinha sido concluído. Então, ele foi até ao local em busca de informações. A discussão com o proprietário começou quando o empresário disse que o jornalista não precisava pagar pelo serviço. "Eu pago para não ver mais sua cara aqui", completou.

Por causa da demora para a chegada do socorro médico, Letícia e um funcionário do pet shop levaram Lima ao Hospital São Bernardo. Ageu fugiu em motocicleta desconhecida após os disparos, levando consigo os registros de câmera de segurança do estabelecimento. O caso foi registrado no 1º DP (Baeta Neves) de São Bernardo. Ageu teve a prisão decretada e é considerado foragido.Entretanto, Lima insistiu para pagar a conta. Letícia Ramos Galera, mulher do GCM, interveio na discussão e, quando questionado sobre o ocorrido, o jornalista se referiu a Ageu como "aquele rapaz". "Esse rapaz é o proprietário do estabelecimento!", respondeu o empresário. Neste momento, Letícia pediu para que o marido se acalmasse e o levou para o andar superior do estabelecimento. Instantes depois, Ageu voltou com uma arma e atirou na vítima.

Nascido em Guararapes, Interior de São Paulo, e radicado em Santo André, Lima fundou a Revista Livre Mercado e é o atual editor do site Capital Social. O profissional atuou por duas oportunidades no Diário, onde chegou a dirigir a Redação.