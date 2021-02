No BBB21, Karol Conká chama Lucas Penteado de abusador ao vivo e Sarah sai em defesa do ator

02/02/2021 | 09:10



Noite de tensão no BBB21! O primeiro Jogo da Discórdia proposto para Tiago Leifert reforçou o cancelamento de Lucas Penteado após atitudes polêmicas do rapaz na última festa do reality show. O brother havia bebido demais e propôs que os participantes negros se unissem para superar os brancos, causando brigas e discussões na casa. Além disso, também teria deixado Kerline incomodada com as investidas na sister.

Na brincadeira ao vivo, Leifert pediu que os brothers elegessem os canceladores da edição. A pergunta acabou se tornando um verdadeiro embate entre Lucas e Karol, que tem liderado a briga contra o rapaz entre os demais participantes.

Sem papas na língua, a cantora chamou o rival de abusador e pediu que ele não olhasse na cara dela, não poupando de usar muitos palavrões em sua fala.

Tiago Leifert não interrompeu a cantora, não deixando espaço nem para que Lucas se defendesse após as palavras pesadas de Karol, que também disparou com Juliette.

A integrante do Pipoca também recebeu duras críticas dos confinados, assim como Lucas e, com exceção de Sarah e Rodlffo, todos os demais participantes elegeram, em determinado momento, Lucas e Juliette como canceladores.

Após o programa ao vivo, os participantes continuaram no assunto, é claro!

Sarah foi a única a procurar Lucas depois do Jogo. A sister afirmou que não podia tomar um posicionamento, já que não sabe quais são os erros de Lucas, pois não viu nada.

- Eu sei que posso estar errada de não ter apontado os teus erros. Como eu posso apontar se eu não sei quais são? Eu não vi. Não posso ir pelo achismo de alguém ter falado alguma coisa, disse.

E afirmou também sobre Juliette:

- Ela não é canceladora de ninguém. O povo distorceu as palavras para poder falar. Não concordo contigo. Mas eu não vi, como que vou falar sendo que não vi? Estão me contando o que você fez, eu não concordo. Mas não me senti na posição de fazer porque eu não vi. Era injusto.

Sarah também confessou estar com medo da situação criada no confinamento:

- Para mim, você é um menino que está aprendendo e o povo virou muito as costas antes de ver o seu lado. Porque a grande maioria estava indo contra. Ninguém perguntou o teu lado. Fiquei com medo, ainda estou. Não quero acreditar que foi tudo mentira, disse ela.

Na internet, os telespectadores do BBB não pouparam críticas à Karol Conká e ao programa, que não estaria mostrando todas as ofensas que a cantora dispara contra Lucas em sua edição na TV Globo.

O programa entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e Karol passou a perder seguidores no Instagram, até mesmo com famosos se posicionando contra ela.

Marina Ruy Barbosa, por exemplo, pediu na página de Boninho, diretor do reality, que tivesse um paredão falso e ele confirmou: Vamos fazer!