Bolsas da Ásia fecham em alta generalizada, seguindo bom humor em Nova York

02/02/2021 | 07:40



As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta terça-feira, 2, seguindo o bom desempenho dos mercados acionários de Nova York e de olho em negociações do governo Biden para garantir um novo pacote fiscal nos EUA em reação à pandemia de covid-19.

O índice japonês Nikkei subiu 0,97% em Tóquio, a 28.362,17 pontos, impulsionado por ações de fabricantes de autopeças e empresas ligadas ao setor ferroviário, enquanto o Hang Seng avançou 1,23% em Hong Kong, a 29.248,70 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 1,32% em Seul, a 3.096,81 pontos, e o Taiex registrou ganho de 2,27% em Taiwan, a 15.760,05 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto avançou 0,81%, a 3.533,68 pontos, e o Shenzhen Composto subiu 1,66%, a 2.401,65 pontos.

Ontem, as bolsas em Wall Street tiveram altas de cerca de 0,8% a 2,6%, depois de amargarem a maior perda semanal desde outubro em meio a ataques especulativos. Os mercados americanos foram em parte sustentados por expectativas em torno de conversas do presidente dos EUA, Joe Biden, com parlamentares republicanos sobre novos incentivos fiscais para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus. Ocorrida no fim de ontem, a reunião foi descrita como "excelente" pela senadora republicana Susan Collins.

Desde que assumiu o cargo, no último dia 20, Biden vem defendendo um agressivo pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Os republicanos querem incentivos menores, de aproximadamente US$ 600 bilhões.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, com alta de 1,51% do S&P/ASX 200, a 6.762,60 pontos, após o banco central local, o RBA, decidir manter seu juro básico na mínima histórica de 0,10%, mas ampliar seu programa de compras de bônus em 100 bilhões de dólares australianos (US$ 76 bilhões). (Com informações da Dow Jones Newswires).