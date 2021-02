Laranjal em Diadema

Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 23:59



A eleição municipal em Diadema não acabou com a abertura das urnas no segundo turno, em 29 de novembro. Denúncia feita à Justiça por dissidentes do PDT tem potencial para interferir na composição da Câmara. Ata lavrada em cartório, obtida pelo Diário, transcreve áudios do então candidato a prefeito pelo partido, Ronaldo Lacerda, confirmando que uma das concorrentes a vereadora, Thaina Alves, só foi registrada para garantir a cota de gênero – nas urnas, ela não teve sequer o próprio voto, o que aumenta a desconfiança de irregularidade.

Estarrece a naturalidade com que Lacerda, atual secretário de Habitação no governo de José de Filippi Júnior (PT), comenta a manobra com o ex-tesoureiro do PDT Luciano da Silva Justi. “Thaina (...) foi candidata para garantir a permanência de dois candidatos homens. (...) Ou a gente colocava uma candidata mulher ou cortava dois homens. Foi uma posição que a gente tomou para manter a chapa, (para) não tirar esses dois companheiros.” Misoginia e machismo à parte, o ex-prefeiturável confessa um crime.

O uso de candidaturas “laranjas” para preencher a reserva legal, que exige a presença de, ao menos, 30% das vagas para candidatos do sexo minoritário, é prática disseminada no Brasil. O tema não é novo nem mesmo no Grande ABC. Em Mauá, logo após o pleito, decisão judicial chegou a suspender a diplomação de quatro parlamentares eleitos – medida revista posteriormente em segunda instância.

Casos semelhantes ocorridos em outras localidades, que já tiveram manifestação da Justiça, resultaram na cassação completa da chapa, o que, no episódio específico de Diadema, poderia provocar a perda do mandato do vereador Jeferson Leite – o único eleito pelo PDT no pleito passado. Pode-se julgar a punição extremamente pesada, mas não é. A Justiça precisa impor seu rigor, para que este tipo de trama deixe de ser recorrente. É preciso punir exemplarmente quem tenta burlar a legislação que busca garantir a igualdade de gêneros na disputa política brasileira, atualmente dominada por homens.