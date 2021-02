Empresários esperam revogação da ordem de fechamento dos bares

Nilton Valentim



01/02/2021 | 21:59



A possibilidade da suspensão do decreto que determina o fechamento de bares e restaurantes aos fins de semana e o após as 20h de segunda a sexta-feira foi bem recebida pelo setor. Governador de São Paulo, João Doria (PSDB) admitiu rever a decisão amanhã se os índices de internação e mortes por Covid-19 permanecerem estáveis.

“Nada mais justo! Esperamos que as nossas reivindicações, para salvar a categoria, sejam atendidas. Já apelamos juridicamente, temos nove ações em andamento, nenhuma delas sequer foi julgada. Os donos de bares e restaurantes já não suportam mais esse castigo, tanto tempo fechados, ninguém aguenta”, afirmou Beto Moreira, presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC).

O dirigente destacou a importância do segmento para a economia e também a preocupação dos proprietários e dos funcionários com as normas sanitárias. “Os prefeitos da nossa região merecem adequar o Plano São Paulo, pelo menos para a fase amarela, menos restritiva. Afinal, os administradores das sete cidades se esmeraram pela saúde pública e já fizeram a lição de casa seguindo as orientações determinadas pelo governo do Estado. E os estabelecimentos também estão preparados, seguem os protocolos de saúde e higiene à risca, oferecendo segurança aos clientes”, relatou.

Na reunião de hoje do Consórcio Intermunicipal, os prefeitos devem formular solicitação ao governo do Estado para que as sete cidades sejam remanejadas para a Fase 3 (amarela). A decisão visa permitir a abertura de estabelecimentos não essenciais tanto em dias úteis como aos fins de semana e feriados.

Na última semana, o presidente do Consórcio e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), ponderou que, a princípio, a região solicitará ao governador a reclassificação. “Sempre tentamos construir o diálogo. Caso isso seja negado, aí sim vamos para outra deliberação”, sinalizou.

ESTABILIDADE

Doria condicionou o avanço no Plano São Paulo à diminuição de mortos e de infectados pelo novo coronavírus no Estado. “Com duas semanas consecutivas de retração no número de internações e, caso esse cenário se mantenha em queda, naquarta-feira (amanhã), vamos anunciar a suspensão das medidas impostas pelo Plano São Paulo relativas aos horários de funcionamento do comércio, dos shoppings, bares e restaurantes, inclusive aos fins de semana.”

As “medidas complementares” do plano de flexibilização da quarentena passaram a valer em 25 de janeiro e tinham previsão de se estender até 8 de fevereiro.

Os índices positivos que Doria destacou são as hospitalizações e os óbitos por Covid-19, que tiveram queda nas últimas duas semanas, mas seguem superiores aos registrados entre setembro e dezembro de 2020.

No caso de internações, por exemplo, a média foi de 1.545 por dia na última semana, taxa que foi de 1.685 na anterior, de 1.747 na segunda semana de janeiro e de 1.565 na primeira semana epidemiológica do mês. Ela é semelhante aos registros de agosto.

“Conseguimos regredir – pela segunda semana consecutiva – as taxas de ocupação, inicialmente em 4%, na terceira semana, e em 8%, na quarta semana”, destacou o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. “Se nós não tivéssemos agido da maneira que foi feita, o sistema de saúde do Estado teria, infelizmente, colapsado”, afirmou. No caso dos óbitos, a média diária foi de 219 novos registros, semelhante à da semana anterior, que foi de 220. Na primeira e na segunda semanas de janeiro, essa média foi de 227 e 220 mortes, respectivamente.(com Estadão Conteúdo)