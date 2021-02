Trataremos todos da mesma forma, garante Pio, após críticas de Bruna

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



02/02/2021 | 00:48



O presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), rebateu as declarações da vereadora Bruna Biondi (Psol), que, ao Diário, disse ter ciência que enfrentará resistência no Legislativo por ser mulher e jovem.



“Sabemos que teremos resistência. Na primeira sessão da casa sentimos isso, tanto por sermos mulheres, sermos jovens em mandato coletivo, em uma forma de organização política que coloca em xeque o individualismo, a política dos velhos coronéis, que é a força dominante na casa”, relatou Bruna, que encabeça o mandato coletivo Mulheres Por Mais Direitos.



Segundo o tucano, a condução dos trabalhos será seguindo o que dizem a LOM (Lei Orgânica do Município) e o regimento interno de “forma isonômica”. “O tratamento será idêntico a todos os vereadores, sendo de situação ou oposição, sendo a mais nova ou de maior idade, sendo mulher ou homem. Caso contrário, o vereador Ubiratan (Figueiredo, PSD), por ser homem e o mais experiente da casa, teria privilégios”, discorreu.



“Eu respeito a pauta do Psol, a postura da vereadora, acho superdemocrático e interessante a ideia de mandato compartilhado, mas a legislação eleitoral brasileira, a nossa Lei Orgânica e nosso regimento interno reconhecem a vereadora Bruna como a detentora do mandato e a ela, somente ela, o direito de voz em plenário”, emendou Pio, ao se referir ao impedimento de fala, na tribuna, de Fernanda Gomes e Paula Áviles, que se denominam covereadoras. “Acho importante ela (Bruna) iniciar um debate dentro da casa, com os demais vereadores, e mudar a LOM e o regimento, dando direito, sob critérios, de outras pessoas usarem da palavra em tribuna.” <TL>RR