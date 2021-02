01/02/2021 | 19:42



O Brasil registrou nas últimas 24 horas 595 mortes em decorrência do novo coronavírus, informou o Ministério da Saúde nesta segunda, 1º. Desse total, 149 óbitos foram registrados apenas no Amazonas. As vidas perdidas para a covid-19 no Brasil são, segundo a pasta, 225.099.

Os casos confirmados de covid-19 nas últimas 24 horas foram 27.756, elevando o total a 9.204.731.

O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes em decorrência da covid, apenas atrás dos EUA (439.955). Já em casos, fica atrás dos EUA (26.034.475) e Índia (10.757.610). (Equipe AE)