Simone leva puxão de orelha por ganhar peso durante a gravidez: É difícil

01/02/2021 | 19:10



Simone compartilhou com seus seguidores no Youtube no último domingo, dia 31, mais uma etapa de seu pré-natal. A cantora está no oitavo mês de gestação e tinha grandes esperanças de ver o rostinho da filha, Zaya.

No entanto, antes que pudesse ver novamente os traços da filha, Simone acabou levando um puxão de orelha do médico por ter engordado um pouco a mais do que deveria durante a gravidez.

Kaká logo denunciou a cantora e disse que Simone tinha dois bolos em casa e que havia comido um rodízio de pizza. Atento, o médico disse:

- A cozinheira de São Paulo deu umas falhadas aí nos bolos e hambúrgueres. Está super bem [nos exames]. O que destoa é o ganho de peso. Só isso.

Simone logo se explicou:

- É difícil. A gente sofre.

Depois da bronca, a cantora acabou se emocionando durante o ultrassom e brincou:

- Bem que estou tentando ver o rostinho dela, mas não dá. Ela está com a perna e a mão em cima do rosto. Não quer tudo bem. Fica para a próxima.