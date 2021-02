01/02/2021 | 19:10



Depois de 21 dias internada, a atriz Eva Wilma, de 87 anos de idade, recebeu alta no último domingo, dia 31. As informações são do jornal O Dia.

A artista deu entrada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, no dia 10 de janeiro, para tratar uma pneumonia. Dias depois, o filho da estrela, Johnny Herbert, revelou à colunista Patrícia Kogut que ela estava internada devido ao surgimento de um líquido no pulmão, conhecido como edema pulmonar, mas que apresentava melhora a cada dia.

Após apresentar quadro estável na respiração, a atriz recebeu alta da UTI no dia 20 de janeiro e usou suplementação de oxigênio após o quadro de pneumonia, de acordo com o jornal.