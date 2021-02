Via Anchieta apresenta pontos de lentidão sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 17:23



Nesta segunda-feira (1º), a via Anchieta está com congestionamento em direção ao Litoral, do km 36 ao km 40, devido bloqueio da pista sul para remoção de carreta quebrada no trecho de Serra. A interligação também está congestionada, da Imigrantes para a via Anchieta, em direção à Baixada, do km 3 ao km 1, devido reflexo de congestionamento no Planalto da via Anchieta.



Há registro de congestionamento na Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, do km 260 ao km 263, devido engavetamento entre três veículos. Duas pessoas se feriram levemente e foram levadas para atendimento no pronto socorro de Cubatão. O tráfego está sendo desviado para a pista marginal.



O tráfego flui normalmente nas demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O tempo está encoberto e com chuva em pontos isolados, onde a visibilidade está prejudicada.



O SAI está em Operação 5X3. Para a descida, os motoristas utilizam a pista norte da via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.



O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera - Guarujá).