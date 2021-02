Volume exportado cai 2% em janeiro e preço aumenta 4,5%

01/02/2021 | 17:10



Apesar dos preços dos produtos exportados pelos brasileiros terem subido 4,5% em janeiro, o volume vendido ao exterior caiu 2% no mês passado. De acordo com o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, essa queda se deu por fatores como a entressafra no setor agrícola de alguns produtos, como a soja. Também influenciou o fato de janeiro de 2021 ter tido dois dias úteis a menos do que o mesmo mês do ano passado.

Em janeiro, as exportações brasileiras cresceram 12,4%, principalmente porque a base de comparação em 2020 estava baixa. Em janeiro do ano passado, as vendas ao exterior foram prejudicadas pela pandemia do coronavírus, que atingia fortemente a China, principal destino dos produtos brasileiros.

Já as importações começaram com alta de 8,3%, alcançando US$ 15,933 bilhões, o maior valor desde 2015 na comparação das médias diárias.

"O ano começa com importações elevadas, seguindo movimento do fim de 2020. As importações de bens intermediários sobe 22,4%, com compra de insumos para a produção", afirmou Brandão.