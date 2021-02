01/02/2021 | 17:11



Eduardo Sterblitch agitou a internet no último domingo, dia 31! O ator e a esposa, Louise D'Tuani, participaram do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão. O humorista ganhou vários comentários dos internautas após imitar o balé do programa.

Quem também chamou a atenção no programa foi a cantora Vanessa Jackson, que cantou uma das músicas do quadro. Vanessa recebeu comentários de internautas elogiando sua performance.