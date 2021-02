Marina Ruy Barbosa diz se beijaria alguém do BBB21 e questiona fãs se pode viajar: Será que vou ser canceladinha?

01/02/2021 | 17:11



Assim como vários outros famosos, Marina Ruy Barbosa também está acompanhando o BBB21! E no Twitter, os fãs quiseram saber se ela, agora que está solteira desde o fim de seu casamento com Xandinho Negrão, beijaria algum dos participantes do reality show da TV Globo. Na rede social, um fã questionou:

Marina você solteira, em quem dava uns beijos desse BBB?

E ela foi bem enfática:

Em ninguém.

Além disso, ela citou que está com vontade de viajar e questionou seus seguidores se seria cancelada caso resolvesse fazer isso, mesmo que ainda esteja acontecendo a pandemia do coronavírus:

Fico vendo o povo viajando... Maior saudade de passear por aí. Se eu der uma viajadinha... Será que vou ser canceladinha?

E os fãs, é claro, capricharam nas respostas e conselhos!