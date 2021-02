Netflix divulga os principais lançamentos de fevereiro de 2021

01/02/2021 | 17:10



A Netflix divulgou nessa segunda-feira, dia 1º, as novidades que chegam no streaming no mês de fevereiro de 2021. Entre as séries, os destaques são as estreias de Amigas para Sempre, série de comédia estrelada por Katherine Heigl, de Grey's Anatomy, e Cidade Invisível, nova série brasileira da Netflix com Marco Pigossi e Alessandra Negrini em seu elenco. Outra série que promete dar o que falar é Por trás de seus olhos, adaptação do livro de mesmo nome, um suspense cheio de reviravoltas.

Já entre os filmes, destacam-se Malcolm & Marie, com Zendaya, e Para Todos os Garotos: Agora e para Sempre, terceira parte da franquia de comédia romântica estrelada por Noah Centineo e Lana Condor nos papeis de Peter e Lara Jean. Confira os lançamentos abaixo:

SÉRIES

Como defender um assassino: temporada 6 (1º de fevereiro de 2021)

Kid Cosmic (2 de fevereiro de 2021)

Amigas para Sempre (3 de fevereiro de 2021)

Cidade Invisível (5 de fevereiro de 2021)

Cena do crime: Mistério e Morte no Hotel Cecil (10 de fevereiro de 2021)

Funerária Família Bernard (12 de fevereiro de 2021)

Pit Stop (15 de fevereiro de 2021)

Por trás de seus olhos (17 de fevereiro de 2021)

Tribes of Europa (19 de fevereiro de 2021)

Intervenção Canina (24 de fevereiro de 2021)

Ginny & Georgia (24 de fevereiro de 2021)

FILMES

Me Chame pelo seu nome (1º de fevereiro de 2021)

Karate Kid (1º de fevereiro de 2021)

O Mediador (3 de fevereiro de 2021)

Tim Maia (4 de fevereiro de 2021)

Malcolm & Marie (5 de fevereiro de 2021)

Mulheres Ocultas (5 de fevereiro de 2021)

Nova Ordem Espacial (5 de fevereiro de 2021)

Pole Dance: Dança do Poder (5 de fevereiro de 2021)

Relatos do Mundo (10 de fevereiro de 2021)

A viagem de Heidi e Cokeman (10 de fevereiro de 2021)

Ponto Vermelho (11 de fevereiro de 2021)

Para todos os garotos: agora e para sempre (12 de fevereiro de 2021)

A Saga Crepúsculo (15 de fevereiro de 2021)

A Garota Dinamarquesa (16 de fevereiro de 2021)

Dragão Vermelho (16 de fevereiro de 2021)

O Virgem de 40 anos (16 de fevereiro de 2021)

Scarface (16 de fevereiro de 2021)

De Volta para o Futuro (16 de fevereiro de 2021)

Eu me importo (19 de fevereiro de 2021)

Missão: Impossível - Efeito Fallout (20 de fevereiro de 2021)

Pelé (23 de fevereiro de 2021)

Flops: um agente nada secreto (23 de fevereiro de 2021)

M8 - Quando a morte socorre a vida (25 de fevereiro de 2021)

Na mesma onda (26 de fevereiro de 2021)

Loucura de Amor (26 de fevereiro de 2021)