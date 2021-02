Ex-namorada de Nego do Borel diz que o cantor era agressivo com a mãe

01/02/2021 | 17:10



Swellen Sauer, ex-namorada de Nego do Borel, voltou a falar sobre o relacionamento conturbado que teve com o cantor. Em entrevista para o youtuber Bruno de Simone, do canal Na Real, a empresária contou sobre o momento em que percebeu que Nego tinha atitudes agressivas.

- Quando eu comecei a perceber, não era nem comigo, a princípio. Era com a mãe dentro de casa, a forma como se comportava. Era agressivo no tom de voz, por ser contrariado e bater e jogar as coisas longe e quebrar, agressivo de dar cabeçada em uma porta [...]. Era esse nível de agressividade.

Bruno chegou a questionar se o comportamento de Nego poderia estar relacionado ao uso de drogas, mas Swellen, que também já trabalhou para o cantor como assessora de imprensa, não soube responder.

- Eu nunca presenciei nada, embora eu soubesse de algumas coisas. A minha relação com ele era muito profissional, enquanto assessora. Enquanto namorada, eu ficava muito dentro de casa. Eu não era aquela namorada que dá a mão atrás do palco. Nós não morávamos juntos, mas a gente ficava muito junto. Eu morava em Jacarepaguá e ele ficava muito na minha casa. A gente ficava muito junto, mas essa questão de drogas, que a gente sabe que pode vir a acontecer, eu não presenciava porque eu não acompanhava. Ele sempre teve um comportamento muito excêntrico, então algumas pessoas sempre me falavam: Swellen, esse cara não tá puro.

Sauer conta que só realmente conseguiu perceber que aquela era a personalidade de Nego quando viu a forma como ele tratava Duda Reis, sua ex-noiva.

- Ele sempre foi muito machista e eu não entendia isso. Eu era muito apaixonada por ele e achava tudo muito engraçado. [?] Quando eu vejo um vídeo dele com a atual ex-namorada, a menina dopada na cama e ele pegando o rosto dela com o olho esbugalhado e fazendo umas maluquices, aquilo me doeu tanto, porque eu entendi, naquele momento, que aquilo é ele. Então não sei te dizer se é remédio, droga ou até o inimigo como ele disse numa entrevista recente. Sinceramente não sei te dizer. Eu sei que eu minimizei muitas coisas.

Swellen acusa Nego de agressão e tentativa de feminicídio, após ele tentar enforcá-la com um carregador de celular.