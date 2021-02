Joss Stone dá à luz sua primeira filha com o namorado, Cody DaLuz

01/02/2021 | 17:10



Joss Stone deu à luz sua primeira filha, Violet Melissa, com o namorado e músico Cody DaLuz! A cantora, de 33 anos de idade, compartilhou a novidade no último domingo, dia 31, por meio de uma live no Facebook.

Ela passou por uma cesariana na última sexta-feira, dia 29, e compartilhou um pouco da experiência.

- Bem-vindos ao Cozinhando com Joss! Eu estive fazendo uma receita muito especial nos últimos nove meses e está pronta! Ela é tão doce. Essa é Violet Melissa.

Na live, o músico disse que não ficou preocupado com o sexo da criança durante a gravidez.

- Nós não sabíamos que era uma menina até o momento de nascer. Eu queria uma menina, mas não queria contar isso pra ninguém. Nada contra meninos, brincou a cantora.

- Ela tem apenas três dias de idade e é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho as duas garotas mais lindas do mundo, disse Cody.

Joss também reforçou que o músico está sendo fundamental nessa fase e está dando grande apoio.

- Cody cuidou de todas as trocas de fralda e de todo o resto enquanto eu estava dopada e não conseguia fazer nada. Agora eu posso amamentar, machuca um pouco, mas é incrível. As enfermeiras entraram no quarto e falaram: Isso não é normal! Seu namorado é incrível.

Fofos, né? desejamos felicidades à família!