01/02/2021 | 17:10



Dustin Diamond, conhecido por ter vivido Samuel Powers, o Screech, em Saved By the Bell (ou Galera do Barulho), morreu aos 44 anos de idade no dia 1º de fevereiro. Segundo informações do TMZ, a informação foi confirmada por representantes do ator. A causa foi câncer de pulmão.

Acredita-se que Dustin estava com outro tipo de câncer que se espalhou para seus pulmões. Uma semana antes, ele havia sido internado e estava respirando com a ajuda de aparelhos.

Ele havia recentemente completado a primeira fase de quimioterapia. No começo de janeiro, ele foi ao hospital depois de sentir dores por todo o corpo e uma sensação geral de mal-estar. Depois, descobriu que estava com câncer.