01/02/2021 | 16:11



Juntos novamente? Após terem sido vistos juntos com frequência em Caldas Novas, interior de Goiás, Maraísa e Fabrício Marques apareceram nos Stories utilizando anéis bem parecidos em suas respectivas mãos direitas!

Como você viu, os sertanejos já namoraram - mas o relacionamento durou poucos meses. Nesse período, ambos chegaram a postar algumas indiretas no Twitter. Em outubro, Maraísa, da dupla com a Maiara, assumiu o namoro com o médico Artur Queiroz, mas iniciou 2021 solteira.

Os fãs observaram a possível aliança no último sábado, dia 30, e acreditam que o acessório pode representar um relacionamento sério.

Quem aí torce pelo casal?