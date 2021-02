Pai de Lucas Penteado é hospitalizado após ver o filho ser isolado no BBB

01/02/2021 | 16:10



As ações de Lucas Penteado no BBB 21 tomaram proporções maiores do que o esperado. Após causar intrigas com praticamente todos os participantes durante a festa Herança Africana, no último sábado, dia 30, o ator virou alvo de críticas na web e até chegou a ser isolado pelos outros brothers na casa.

Quem mais está sofrendo com essa situação é a família de Lucas. Segundo Nayara Souza, ativista e atriz, o pai do ator teria sido hospitalizado após ver todo o julgamento que o filho tem recebido nas redes sociais.

Dona Andrea me ligou. Ela é mãe do @koka_lucas. As pessoas na internet não têm noção do impacto que podem causar. O pai do Lucas passou a noite no hospital, e ela está achando que é culpada, porque o sonho dele é dar o teto dela. Estou enviando a ela as mensagens de carinho!

Além de tudo, a família ainda teve que assumir o papel de gerenciar as redes sociais de Lucas, já que sua assessoria, Vpress, decidiu não representar mais o ator.

Sensibilizada com a situação, a cantora Preta Ferreira se colocou à disposição para assumir a responsabilidade.

Fiquei sem dormir pensando no Lucas. Conheço ele, a luta dele. Ontem ofereci o meu trabalho e da minha equipe de assessoria pra mãe dele. Preto não larga a mão de preto, e o que for possível eu vou fazer sim. Cancelamento é coisa de fascista.