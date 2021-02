Evan Rachel Wood revela ter sofrido abusos de Marilyn Manson: Sofri lavagem cerebral

01/02/2021 | 14:10



Nesta segunda-feira, dia 1, a atriz Evan Rachel Wood usou o Instagram para revelar os abusos que sofreu enquanto estava em um relacionamento com o cantor Marilyn Manson. Na publicação, Evan escreveu:

O nome do meu abusador é Brian Warner, também conhecido como Marilyn Manson. Ele começou a me assediar quando eu ainda era uma adolescente e abusou terrivelmente de mim por anos. Eu sofri uma lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Eu cansei de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens.

E continuou:

Eu estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar as indústrias que o permitem atuar, antes que ele arruíne outras vidas. Eu estou ao lado das muitas vítimas que não vão mais se silenciar.