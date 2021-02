Masp passa a ter mais um dia de visitação gratuita

01/02/2021 | 13:15



A partir deste mês, os visitantes do Museu de Arte de São Paulo (Masp) vão contar com mais um dia de entrada gratuita, além das já tradicionais terças-feiras. Até janeiro de 2022, em todas as primeiras quartas-feiras de cada mês o acesso ao museu será de graça. A novidade é patrocinada pela B3, a bolsa brasileira, e passa a valer a partir do dia 3 de fevereiro, quarta-feira.

Para ter direito à entrada livre, no entanto, o visitante interessado precisa fazer o agendamento online por meio do site do Masp. O ingresso dá direito a visitar todas as exposições em cartaz, que são as seguintes: Beatriz Milhazes: Avenida Paulista, Degas e Acervo em Transformação, a mostra de longa duração do museu.

Para atender às orientações do governo estadual, o Masp alterou o horário de funcionamento. Durante esta semana, o museu abre das 13h às 19h às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, e das 10h às 18h às terças - fechando no sábado e no domingo. O Masp também adotou todas as medidas necessárias para uma visita segura.