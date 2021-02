Ana Hickmann posta foto ao lado do marido e se declara: Cada dia que passa, mais forte você fica

01/02/2021 | 13:11



A apresentadora Ana Hickmann usou o Instagram no último domingo, dia 31, para escrever uma linda declaração ao marido, Alexandre Correa, que enfrenta um câncer na região do pescoço desde o final de 2020.

Na publicação, o casal aparece abraçado. Ana escreveu a seguinte legenda:

Cada dia que passa mais forte você fica. Você tem tanta força, força de urso. Te amo!!!! Que Deus nos abençoe sempre.

Alexandre usou o Instagram Stories também no último domingo e deu mais detalhes sobre o seu estado de saúde:

- Acordei meio fraco hoje, por isso estou chegando tarde aqui na área. Me emocionei muito lá no jogo, não sei se fiquei muito tenso. Acordei fraco para caramba, dormi mal, acordei bastante trêmulo. Recebi um suporte da Aninha, mas é a prova de que ainda estou fraco e longe do estado de saúde ideal. Mas vou chegar lá. Um beijo em todos.