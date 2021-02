Maisa Silva pede saída de Rodolffo no BBB21 após vir à tona post polêmico do sertanejo sobre aborto

01/02/2021 | 13:10



Quem participa do BBB está sempre correndo o risco de ter mensagens antigas expostas na web. Neste caso, Rodolffo, que forma o primeiro paredão da 21ª edição, teve algumas mensagens de seu Twitter divulgadas na web. Pouco depois, os posts foram apagados. Em um deles, segundo informações do jornal Extra ele, em outubro de 2010, associa aborto à Maisa Silva. O sertanejo estava falando sobre políticos que, na época, discutiam o aborto. Depois, completou:

Agora a Maisa já está aí.

Pouco depois, a própria atriz e apresentadora se pronunciou sobre o assunto:

Eu vi a mensagem (apesar do administrador do perfil tenha apagado). Eu acho esse tweet completamente imaturo, pesado e maldoso para um adulto fazer sobre uma criança de oito anos [de idade], levando em consideração que eu tenho família e que engravidar era o sonho da minha mãe (ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia engravidar nunca). Apesar disso, prefiro acreditar que Rodolffo mudou seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que sou. Sou completamente contra todo tipo de ódio e espero que meus primos não xinguem ele por isso.

Em seguida, disse:

E agora vamos de #ForaRodolffo, mas sem ódio pelo amor de Deus.

Quando um fã pediu para que Maisa fizesse um mutirão de votos para tirar Rodolffo do BBB, ela respondeu:

Não vou fazer, gente, só tô falando em quem eu vou votar. E me pronunciei porque já tinha gente causando e pedindo TRETA. Pra que isso, né? Eu nem ia votar nele, mas agora tenho um motivo pessoal. Rolando de rir no chão, mas só de zoeira porque me expliquei no tweet. As pessoas mudam.

E ainda acrescentou:

Já estou recebendo ódio. Não posso mais me entreter e nem me pronunciar sobre essa fofoca antes de ela aumentar e inventarem que eu odeio alguém por algo de dez anos atrás. Muito triste. Enfim, bom dia, meus amores.