Vendas do comércio eletrônico têm alta de 73,88% em 2020, mostra índice

01/02/2021 | 12:27



As vendas eletrônicas do varejo registraram alta de 53,83% em dezembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2019. O faturamento teve crescimento de 55,74%. No entanto, houve queda de vendas de 27,16% na comparação com o mês de novembro. Ainda assim, no acumulado do ano, houve alta de 73,88%. No faturamento, a alta acumulada do ano foi de 83,68%.

Os dados são do índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digitalem parceria com o Neotrust Movimento Compre & Confie. Segundo o levantamento, o e-commerce representou, em novembro de 2020, 14,4% do comércio varejista restrito (exceto veículos, peças e materiais de construção). No acumulado dos últimos 12 meses, a participação foi de 9,3%.

Ao comparar os dados regionais de faturamento, entre dezembro de 2020 e o mesmo mês do ano anterior, a região Nordeste teve alta de 80,69%; o Sul do País, 62,68%); o Sudeste, 51,43%; o Centro-Oeste, 39,58%; e o Norte, 35,70%.

No trimestre de outubro a dezembro de 2020, 18,4% dos internautas brasileiros realizaram ao menos uma compra online. Observa-se uma alta de 0,5 pontos porcentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior, em que a porcentagem foi de 17,9%. Já na comparação com o mesmo período em 2019, houve crescimento de 4,7 p.p.

Não estão contabilizados no MCC-ENET dados dos sites MercadoLivre, OLX e Webmotors, além do setor de viagens e turismo, anúncios e aplicativos de transportes e alimentação, pois ainda não são monitorados pela Neotrust Movimento Compre & Confie.