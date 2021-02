Após polêmica, Nego do Borel cita BBB21 para se defender: Não podemos julgar sem conhecimento

01/02/2021 | 12:10



Nego do Borel aproveitou o bafafá no BBB21 para se defender nas redes sociais. Em meio às polêmicas que vive em sua vida pessoal, por conta das acusações de Duda Reis, o cantor afirmou que o programa está mostrando a importância de não se julgar as pessoas sem conhecimento.

No último domingo, dia 31, o cantor publicou no Instagram Stories uma mensagem falando sobre radicalismo e julgamentos sem conhecimento:

O BBB está nos dando uma aula sobre o radicalismo. Que não podemos julgar sem conhecimento, que sim, muitos que se dizem militantes estão brigando por uma causa própria. A militância é importante e deve ser discutida, só que devemos observar com coerência antes de julgarmos.

E alfinetou sobre as pessoas não verem os bastidores dos acontecimentos, já que não há câmera para mostrar como no BBB:

O lado ruim de quem está fora da casa mais vigiada do Brasil é que não tem câmeras o tempo todo para mostrar os bastidores, finalizou.