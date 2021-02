Investimentos sobem 3,1% em novembro ante outubro, diz Ipea

01/02/2021 | 11:42



O Indicador Ipea de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) avançou 3,1% em novembro ante outubro de 2020, informou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Em relação a novembro de 2019, o indicador apontou avanço de 3,6%.

Com os dados de novembro de 2020, o trimestre móvel encerrado naquele mês fechou com uma alta de 6,3% ante o trimestre móvel imediatamente anterior. Por outro lado, o trimestre móvel até novembro de 2020 registrou queda de 2,3% ante igual período de 2019.

No acumulado em 12 meses até novembro de 2020, os investimentos caíram 4,4%.

O indicador do Ipea decompõe os investimentos entre aportes em máquinas e equipamentos, na construção civil e em outros itens. O consumo aparente de máquinas e equipamentos (produção nacional destinada ao mercado interno acrescida às importações) apresentou um crescimento de 7,7% em novembro, encerrando o trimestre móvel com uma alta de 14%.

"Enquanto a produção nacional de máquinas e equipamentos cresceu 10,9% em novembro, a importação aumentou 20,1% no mesmo período", diz a nota com a divulgação do indicador, publicada no blog da Carta de Conjuntura do Ipea.

A componente dos investimentos associada à construção civil registrou variação nula em novembro ante outubro. "O resultado sucede à pequena acomodação ocorrida no mês anterior. Com isso, o segmento registrou um avanço de 1,6% no trimestre móvel", diz a nota do Ipea.

A componente "outros", que inclui os aportes em pesquisa e desenvolvimento, subiu 0,7% em novembro ante outubro, com alta de 2,8% ante novembro de 2019.