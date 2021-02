01/02/2021 | 11:24



Membros da oposição republicana no Senado dos Estados Unidos divulgaram nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, detalhes sobre sua proposta de estímulo fiscal, de aproximadamente US$ 618 bilhões. A iniciativa inclui benefícios de US$ 300 por semana a desempregados até junho e outros US$ 50 bilhões para alívio a pequenas empresas, de acordo com um resumo da proposta.

A iniciativa, anunciada inicialmente no domingo, almeja reduzir os pagamentos diretos de US$ 1.400 desejados pelo presidente norte-americano, Joe Biden, para cerca de US$ 1 mil.