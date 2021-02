Funarte anula edital do Conservatório Brasileiro De Teatro, lançado por Alvim

01/02/2021 | 11:27



A presidência da Fundação Nacional das Artes (Funarte) anulou nesta segunda-feira, 1, o edital do Conservatório Brasileiro de Teatro, lançado em 14 de outubro de 2019 pelo ex-secretário especial de Cultura Roberto Alvim, quando este ainda era diretor do centro de teatro da Funarte.

De acordo com a publicação do Diário Oficial da União (DOU), a Funarte anula o edital que tinha o objetivo de "realizar cursos permanentes e gratuitos nas áreas de dramaturgia, direção e atuação, promovendo a formação em artes cênicas".

Na época, o edital tinha o objetivo de selecionar 50 alunos e oferecer cursos permanentes e gratuitos nas áreas de dramaturgia, direção e atuação, com sede no Teatro Plínio Marcos, em Brasília. No lançamento, o edital previa recursos que somavam R$ 786.000,00, destinados à residência para 35 bolsistas de todo o Brasil por oito meses. Os cursos teriam sede nos teatros do Distrito Federal.

Em janeiro de 2020, a Funarte publicou a lista dos selecionados e dos 35 bolsistas aprovados para os cursos de dramaturgia, atuação e direção.

Meses após a demissão de Roberto Alvim da secretaria especial de Cultura, motivada pelo vídeo com referências ao nazismo, a diretoria do centro de artes cênicas da Funarte enviou comunicado aos aprovados confirmando o cancelamento do edital. Na ocasião, a justificativa foi o contigenciamento dos recursos em decorrência da pandemia da covid-19.