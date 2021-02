Homem mata mulher a facadas após briga por jogo de futebol

Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 11:22



Um homem, de 34 anos - cujo nome não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Púlica -, foi preso em flagrante após desferir diversos golpes de faca contra sua mulher, devido a um desentendimento, por volta de 1h de domingo (31), na Rua Rubens de Souza Araújo, São Domingos, região oeste da Capital.

Policiais Militares foram acionados para atendimento da ocorrência e, no local, quando o morador abriu a porta, os PMs viram que havia uma mulher - identificada por Érica Ceschini - caída no chão da cozinha, com uma grande mancha de sangue. A morte foi constatada no local. Já o autor, que apresentava lesões no abdome, foi socorrido ao Hospital do Mandaqui, onde permaneceu internado sob escolta policial.

O homem contou que a mulher e ele se desentenderam por causa de futebol. Ela pegou uma faca e o agrediu, mas ele conseguiu tomar a faca da vítima e desferiu diversos golpes contra ela, causando sua morte.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante por homicídio, permanecendo à disposição da Justiça. Foi requisitado perícia no local dos fatos. O caso foi registrado como homicídio qualificado, pelo 33º DP (Pirituba).

O velório e enterro da vítima teriam acontecido nesta segunda-feira (1º) no Cemitério Vale dos Pinheiras, em Mauá.