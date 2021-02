Kerline, Rodolffo e Sarah formam o primeiro Paredão no 'BBB21'

01/02/2021 | 11:18



Na noite deste domingo, 31, foi formado o Paredão de estreia do Big Brother Brasil 21. Kerline, Rodolffo e Sarah vão receber os votos do público, que define quem vai ser o primeiro a sair da casa. A noite de definição dos nomes começou com a indicação do Anjo Rodolfo, que deu imunidade para Caio. Já estavam imunes pelo jogo Nego Di e Lucas, e o G6 que entrou na casa imune por voto popular: Arthur, Lumena, Fiuk, Juliette, Projota e Viih Tube.

Na sequência, foi a vez do Líder Nego Di escolher o participante que ia direto para a berlinda. E, como o gaúcho já havia dado indícios, seu alvo foi a modelo Kerline. "Tem muita gente que eu votaria, mas não posso votar. Não consigo, neste momento, ser desleal com meu sentimento. Não tem como eu não indicar a Ker, foi a única pessoa que eu realmente não me aproximei de verdade, não troquei uma ideia", justificou.

O G6 precisava chegar a um acordo e o brother escolhido foi Rodolffo. "O grupo indica por questões do detalhe, da relação, da afinidade. A gente entende que é um jogo de entrega. Rodolffo é a decisão coletiva e obviamente não confortável", explicou Lumena.

O Big Fone definiu Sarah para o Paredão. No sábado, 30, o telefone tocou três vezes. No primeiro toque, João Luiz atendeu e indicou Sarah, Arcrebiano e Rodolffo. O segundo e o terceiro toques foram atendidos por Arcrebiano, que se salvou e livrou Rodolffo.

Mesmo com toda a sorte que teve no Big Fone, Arcrebiano acabou de volta na berlinda como o brother mais votado da casa, com oito indicações de Pocah, Kerline, João, Thais, Carla, Viih Tube, Camilla e Gilberto.

Com Kerline já no Paredão, o jogo Bate Volta definiu as outras duas vagas entre Rodolffo, Sarah e Arcrebiano. Foi um jogo de sorte: os participantes precisavam pescar e quem puxasse o peixe com rabo dourado estaria livre. Mais uma vez, Arcrebiano conseguiu escapar.