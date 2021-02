01/02/2021 | 11:11



Eita! Segundo a colunista Fábia Oliveira, Bruna Griphao está em um relacionamento às escondidas! O namorado da atriz seria o estudante de medicina Henrique Flora, que é de família rica e mora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com Fábia, o casal estaria junto desde o começo da pandemia do novo coronavírus, mas são amigos desde a adolescência. Henrique é amigo de um ex-namorado de Bruna.

Bruna Griphao já namorou o surfista Gabriel Medina, com quem fez uma tatuagem. Atualmente, o atleta está em relacionamento com Yasmin Brunet e oficializou a união em uma cerimônia no Havaí.