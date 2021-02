Bridgerton, Lupin, Dark: séries da Netflix para viajar pelo mundo

Maria Beatriz Vaccari

Além de envolverem as pessoas em tramas e histórias interessantes, as séries de televisão podem ser boas oportunidades para conhecer outros países e aprender mais sobre seus aspectos culturais. O Rota de Férias separou uma lista de séries da Netflix para quem quer viajar pelo mundo sem sair de casa. Confira!

Séries da Netflix para viajar pelo mundo

França

A França está em evidência entre os usuários da Netflix. Em 2020, Emily em Paris, que retrata o dia a dia de uma americana na Cidade Luz e exalta os principais pontos turísticos do destino (clique aqui para ver os lugares que serviram de cenário para a série), ocupou o primeiro lugar no top 10 de títulos mais assistidos em vários países.

As produções dirigidas, produzidas e estreladas por atores franceses também conquistaram o público. No início de 2021, a série Lupin apresentou ao mundo um pedacinho da literatura do país. Baseada nas aventuras de Arsène Lupin, um personagem criado pelo escritor Maurice Leblanc, a obra acompanha a história de Assane Diop, um ladrão boa pinta que sonha em vingar seu injustiçado pai. Os episódios mostram uma face mais urbana e menos turística de Paris.

Espanha

A primeira temporada de La Casa de Papel foi exibida na televisão espanhola em 2017 sem qualquer tipo de burburinho. O cenário mudou quando a obra entrou na Netflix e fez um sucesso estrondoso, principalmente entre o público brasileiro. A partir daí, o serviço de streaming decidiu renovar o contrato dos atores e produzir outras temporadas. Com cenários como Madri e Toledo, a série conta a história de um grupo de assaltantes que decide roubar a Casa da Moeda – vale a pena destacar que os ladrões são apelidados com nomes de cidades que retratam suas personalidades, como Rio, Tóquio, Berlim e Nairóbi.

Quem gosta de suspense e drama pode apostar em Elite, uma trama que envolve jovens da alta sociedade de Madri, ou assistir à série As Telefonistas, que se passa na capital espanhola durante a década de 1920. Caso queira algo mais “água com açúcar”, vale a pena dar uma chance a Merlí, comédia sobre um professor e filosofia e seus alunos em Barcelona.

Grã-Bretanha

Lançada em dezembro de 2020, Bridgerton conquistou o público e se tornou a série mais assistida da história da Netflix. A obra produzida pela ilustre Shonda Rhimes tem tramas protagonizadas por aristocratas e nobres ingleses. Ao longo dos episódios é possível observar belos cenários da Terra da Rainha – a maioria deles fica em Bath, mas também há locações em Salisbury e em Londres.

A Inglaterra também é muito bem representada em outros títulos disponíveis na plataforma. The Crown, por exemplo, fala sobre a monarquia e mostra a trajetória da rainha Elizabeth II. Já The End of the F***ing World funciona como uma espécie de “Bonnie e Clyde” da nova geração, filmada principalmente na região de Surrey.

Apesar de não ser uma produção da Netflix, Outlander está disponível na plataforma e é uma ótima pedida para contemplar o visual da Escócia. Inspirada no livro de “A Viajante do Tempo”, de Diana Galbadon, a série tem muitas cenas gravadas no país – clique aqui para conhecer algumas das principais locações.

Japão e Coreia do Sul

Também é possível conhecer destinos asiáticos sem sair do sofá. Na série Alice in Borderland, por exemplo, um grupo de jovens é “teletransportado” para uma versão paralela de Tóquio, no Japão, e precisa encarar vários desafios para sobreviver. Apesar de retratar a capital japonesa praticamente vazia e abandonada, a obra exibe alguns pontos turísticos famosos, como o cruzamento de Shibuya.

Se o objetivo é assistir a uma trama que tem a Coreia do Sul como pano de fundo, vale a pena apostar em Stranger. Os episódios mostram a jornada de uma detetive e de um promotor em busca de um assassino em série.

Alemanha

Viagens no tempo, árvores genealógicas complexas e reviravoltas de tirar o fôlego são alguns dos principais trunfos de Dark. A produção alemã se passa na cidade fictícia de Winden, mas boa parte das filmagens retrata as florestas e os bosques de pequenas cidades próximas a Berlim.

Escandinávia

Os países da Escandinávia também marcam presença nas séries da Netflix. Estocolmo, na Suécia, por exemplo, é retratada no drama Areia Movediça, que aborda a vida de uma jovem acusada de assassinato. A capital também serve de palco para Amor e Anarquia, uma boa pedida para quem busca algo mais leve, com pitadas de comédia romântica.

A bonitinha e engraçada Namorado de Natal se passa na Noruega e exibe cenários da cidade de Røros. Já a Dinamarca, país vizinho, aparece na ficção científica The Rain. A trama conta a história de alguns jovens em uma Escandinávia pós-apocalíptica.

Brasil

Coisa Mais Linda, série brasileira lançada pela Netflix em 2019, explora a cultura e os cenários do Rio de Janeiro (RJ) na década de 1950. Regada a muita bossa nova, a obra mostra os dramas de um grupo de amigas e aborda a importância do empoderamento feminino.

A atriz Camila Morgado recebeu prêmios e foi muito elogiada por sua atuação em Bom Dia, Verônica, outra produção nacional. Ambientada em São Paulo, a série é um prato cheio para os fãs de suspense e tramas policiais.

Itália

Suburra: Sangue em Roma gira em torno de uma disputa de território na capital italiana. Os conflitos violentos envolvem diferentes grupos de pessoas, desde o crime organizado até políticos, corruptos e membros do Vaticano.

Turquia

Ambientada em Istambul, na Turquia, a série teen Love 101 mostra o dia a dia de um grupo de adolescentes – com um clima que lembra um pouco o clássico filme Clube dos Cinco. Ao longo dos episódios, os jovens encaram situações que envolvem amor, amizade, desafios e conflitos.

A capital turca também embala as aventuras do personagem Hakan, de O Último Guardião, que descobre ter poderes sobrenaturais. Ao explorar mistérios do passado, o protagonista percebe que precisa defender a cidade de forças obscuras.

Jordânia

Jinn é a série perfeita para quem quer conhecer a cultura da Jordânia e ainda contemplar os cenários da belíssima cidade de Petra. A obra aborda a aparição de uma das figuras mais famosas da mitologia local: o jinn (também conhecido como gênio).

