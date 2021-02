Nuggets vencem com show de Jokic e acabam com 11 jogos de invencibilidade do Jazz

01/02/2021 | 08:00



O Utah Jazz entrou em quadra na rodada de domingo da NBA com a melhor campanha de toda a liga e 11 jogos de invencibilidade na temporada regular. Mas encontrou pela frente um inspirado pivô sérvio Nikola Jokic, que comandou a vitória do Denver Nuggets por 128 a 117, em partida disputada na Ball Arena, em Denver, com seus 47 pontos - a maior marca de sua carreira.

Jokic acertou 17 de 26 arremessos de quadra, sendo 4 de 4 nas bolas de três e 9 de 10 nos lances livres. Em 37 minutos de atuação, o sérvio ainda agarrou 12 rebotes e distribuiu cinco assistências. As façanhas não terminaram por aí, já que os 33 pontos do pivô somente no primeiro tempo foram a maior marca em um primeiro tempo de um jogador dos Nuggets desde os também 33 pontos de Allen Iverson, em dezembro de 2007.

Com a sexta vitória nas últimas sete partidas, a franquia do Colorado subiu para a quarta colocação na Conferência Oeste. O Jazz, com seu quinto revés em 20 jogos, deixou a liderança geral e da conferência para o Los Angeles Clippers.

Bojan Bogdanovic foi o maior pontuador do time de Utah, com 29 pontos em 8 de 13 arremessos de quadra convertidos. Atrás dele, Donovan Mitchell, de volta depois de dois jogos de ausência, teve somente 13 pontos e Jordan Clarkson, vindo do banco de reservas, também contribuiu com 13.

Para assumir a primeira colocação na NBA - com 16 vitórias e cinco derrotas -, os Clippers derrotaram o New York Knicks por 129 a 115, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York. O astro Kawhi Leonard foi o grande destaque do time da Califórnia ao anotar 28 pontos. Paul George também teve boa atuação com 17 pontos, oito rebotes e cinco assistências. Na equipe nova-iorquina, o melhor em quadra foi mais uma vez Julius Randle, com 27 pontos e 12 rebotes.

Na capital dos Estados Unidos, um final emocionante levou o Washington Wizards ao triunfo contra o Brooklyn Nets por 149 a 146. Mesmo cinco pontos atrás a 12.3 segundos do fim, o time de Washington "renasceu das cinzas" com uma bola de três improvável de Bradley Beal, seguida de uma roubada crucial de Garrison Mathews, e por fim, de um arremesso heroico de Russell Westbrook a 4.4 segundos do fim.

Westbrook teve 41 pontos, 10 rebotes e oito assistências, enquanto que Beal anotou 37 pontos, cinco rebotes e quatro assistências para os Wizards. Os Nets tiveram quebrada uma sequência de quatro vitórias seguidas. Kevin Durant (37 pontos), Joe Harris (30 pontos) e Kyrie Irving (26 pontos e oito assistências) foram os destaques.

Confira a rodada de domingo da NBA:

New York Knicks 115 x 129 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 128 x 117 Utah Jazz

Indiana Pacers 110 x 119 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 115 x 102 Orlando Magic

Washington Wizards 149 x 146 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 109 x 104 Cleveland Cavaliers

Confira a rodada de segunda-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Minnesota Timberwolves

Chicago Bulls x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Denver Nuggets x Detroit Pistons