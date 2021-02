Após derrota para o Palmeiras, Santos vai ter de lutar para voltar à Libertadores

01/02/2021 | 07:20



O Santos vai ter uma dura missão para retornar à Copa Libertadores nesta temporada. Depois de perder a decisão de 2020 para o Palmeiras, a equipe de Vila Belmiro vai ter de concentrar tidas as suas forças para conseguir uma vaga na competição sul-americana.

Os comandados do técnico Cuca estão em 11º lugar com os mesmos 45 pontos de Athletico-PR (8º colocado), Ceará (9º), Corinthians (10º) e Atlético-GO (12º). Restam seis jogos para os santistas, que, caso Palmeiras e Grêmio permaneçam entre os seis primeiros colocados, deverão ficar até o oitavo lugar para disputar a pré-Libertadores.

Mas o caminho santista é repleto de obstáculos. Quarta-feira, o time joga em Porto Aalegre diante do Grêmio. No sábado, em Goiânia, o adversário vai ser o Atlético-GO, concorrente direto à vaga no principal torneio internacional.

No dia 13, o rival será o Coritiba, que luta para fugir do rebaixamento, enquanto no dia 17 está previsto o clássico com o Corinthians e no dia 21 o duelo com o Fluminense. Os três jogos serão na Vila Belmiro. O último compromisso será em Salvador, frente ao Bahia.

Como o calendário do futebol brasileiro não permite festejar muito as conquistas e nem lamentar demais as derrotas, o Santos, se quiser voltar a sonhar com o quarto título da Libertadores, precisará mostrar reação pouco mais de 96 horas após a dolorida derrota, com gol aos 53 minutos do segundo tempo, diante do Palmeiras, no Maracanã.