Roma e Napoli vencem e se aproximam dos líderes no Campeonato Italiano

31/01/2021 | 21:28



A Roma venceu o Hellas Verona, neste domingo, e subiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Italiano, a apenas 6 pontos do líder, Milan. A partida, válida pela 20ª rodada do torneio, ocorreu no Estádio Olímpico e terminou com placar de 3 a 1 para os donos da casa.

Determinada a se aproximar dos líderes do campeonato, a equipe comandada pelo técnico português Paulo Fonseca iniciou a partida de maneira agressiva e, logo aos 20 minutos, já emplacou seu primeiro tento com Gianluca Mancini, aproveitando assistência de Pellegrini. Poucos minutos depois, a vantagem foi ampliada pelo meia Henrikh Mkhitaryan, que, ao receber assistência de Borja Mayoral, mandou direto e balançou as redes do goleiro Silvestri.

Ainda no primeiro tempo, os avanços prosseguiram e, aos 29 minutos, o atacante Borja Mayoral também marcou para os donos da casa. O jogo parecia já resolvido quando, aos 17 minutos da segunda etapa, Ebrima Colley diminuiu a vantagem para o Verona após passe de Daniel Bessa. Depois do susto, até o fim da partida, a Roma seguiu administrando a vantagem e encerrou com uma bela vitória.

Já o Napoli venceu o Parma por 2 a 0 e alcançou o quinto lugar na tabela do Campeonato Italiano. O placar foi aberto com gol de Elif Elmas, aos 32 minutos do primeiro tempo, ao receber assistência de Demme. Coube ao atacante Matteo Politano ratificar a vitória marcando aos 37 minutos da segunda etapa.

Com os resultados, a Roma foi alçada à terceira posição, contando com 39 pontos, logo acima do Napoli, com 37, em quarto lugar. O Parma ainda permanece na vice-lanterna, com 13 pontos, enquanto o Verona, em nono lugar, tem 30 pontos.