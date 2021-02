Torcedora símbolo, Silvia Grecco quer ‘tri’ do Verdão no Catar

Derek Bittencourt

31/01/2021



A dupla mauaense Silvia e Nickollas Grecco retornou ontem para Santo André, onde mora, ainda sob efeito da adrenalina vivida no dia anterior, quando o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores, no Maracanã, onde mãe e filho estiveram presentes a convite do Verdão. E depois desta conquista, a matriarca – eleita a torcedora do ano no prêmio The Best, da Fifa –, agora projeta o ‘tricampeonato mundial’ do Verdão, no Catar.

Mas como seria um tri? Ela responde: “Acredito que venha o tri, sim: o do Palmeiras (em 1951), o nosso (dela e de Nickollas, em 2019, pela Fifa) e agora novamente do Palmeiras”, disse Silvia, atual secretária da Pessoa com Deficiência da prefeitura da Capital.

Ao Diário, a torcedora símbolo do Palmeiras contou sobre os sentimentos durante a final contra o Santos, jogo mais importante até agora que narrou para o filho. “Que emoção, estou rouca ainda de tanto que gritei naquele gol. Não foi fácil segurar os dois tempos. E no segundo tempo o Nickollas falava assim para mim: ‘eu pedi para Deus para sair um gol’, porque a gente não queria que fosse para os pênaltis. Então foi uma maravilha. Que coisa linda, que emoção poder narrar aquele gol do Breno Lopes. Choramos, abraçamos, pulamos, foi bem emocionante.”

De repente, enquanto celebrava o título, a dupla foi convidada pelo presidente do Verdão, Mauricio Galiotte, para festejar no campo com os jogadores. “O Nickollas tirou foto com a grande maioria dos jogadores. Faltaram só Breno Lopes, Jailsão da massa (o goleiro Jailson) e o Veron. Foi momento incrível, histórico, tão especial. E tivemos oportunidade de conhecer o portuga (o técnico Abel Ferreira), que simpatia, muito querido, ficamos felizes pelo carinho com o Nickollas.”

Silvia ainda revelou um fato curioso, que mostrou a boa memória do filho. “Recentemente fomos ao Museu do Futebol e o Tite deu uma camisa autografada para o Nickollas. Foi o César Sampaio que veio nos trazer e falei que ele era o capitão campeão da última Libertadores do Palmeiras, e o Nickollas disse que ele tinha que ensinar os jogadores a ganharem a Libertadores. Aí ontem (sábado) ele falou: ‘o César Sampaio ensinou’”, contou a orgulhosa mãe.

Palmeiras tem mudanças na agenda

O título da Libertadores do Palmeiras encheu os cofres do clube, fez a alegria de jogadores, comissão técnica, diretoria e, obviamente, da torcida, e também trouxe novos compromissos. Isso porque a conquista classificou o Verdão para o Mundial de Clubes, na Catar, semana que vem, e ainda colocou o time na decisão da Recopa, diante do Defensa y Justicia, da Argentina, que foi campeão da Copa Sul-Americana. Assim, com o acréscimo de partidas, o Verdão necessitará adaptar sua agenda.

Antes de viajar para o Catar, o Palmeiras enfrenta o Botafogo, amanhã, pelo Brasileirão. Seu primeiro compromisso pelo Mundial será no domingo, contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul (ambos já estão no Oriente Médio). Se avançar, a final está marcada para quinta-feira, dia 11. Já os duelos com os argentinos serão nos dias 18 de fevereiro e 3 de março.

Desta maneira, os dois jogos da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, foram transferidos para 28 de fevereiro – que consequentemente vai mexer na data do encontro com o São Caetano, pela estreia do Paulistão – e 7 de março.

Por fim, as partidas do Alviverde pelo Brasileirão que sofreram alteração foram contra o São Paulo, que passou de 5 para 19 de fevereiro, e diante do Coritiba, de 8 para 17 de fevereiro.