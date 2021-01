Matéria-prima para produzir mais 8,6 milhões de vacinas está prestes a embarcar para SP

Da Redação



31/01/2021 | 19:00



Uma nova remessa de 5,4 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) da fábrica da biofarmacêutica Sinovac já se encontra no Aeroporto de Pequim, na China, para liberação. A carga deve chegar em São Paulo na quarta-feira (3) e permitirá a produção de mais 8,6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 pelo Instituto Butantan.

Na última sexta-feira (29), o Estado de São Paulo entregou ao PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde, um lote com 1,8 milhão de doses da vacina do Butantan para a vacinação dos brasileiros, completando cronograma estabelecido com o órgão federal que previa a entrega de 8,7 milhões de vacinas até 31 de janeiro.

Deste total, 410 mil doses permaneceram em São Paulo para dar continuidade à campanha de imunização, que já ultrapassou a marca de 387 mil pessoas vacinadas até as 7h55 deste domingo (31). As novas grades permitirão que o público-alvo da fase 1 da campanha seja imunizado em sua totalidade, o que inclui trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, idosos residentes em instituições de longa permanência e pessoas com deficiência a partir de 18 anos institucionalizados. Além disso, permitirá que o Estado de São Paulo comece a vacinar os idosos acima de 85 anos em fevereiro.

De todas as vacinas disponíveis no país até o momento, 80% foram fornecidas pelo Instituto Butantan. O Governo de São Paulo já distribuiu 1,2 milhão de doses. A vacinação no Estado começou em 17 de janeiro, com a imunização de profissionais de Saúde no Hospital das Clínicas de São Paulo.