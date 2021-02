Região passa Carnaval sem as escolas nas ruas

Vinícius Castelli

Nada de baterias e carros alegóricos nas ruas. O Grande ABC chega ao quinto ano consecutivo sem desfiles de escolas de samba, já que as agremiações não contam mais com repasse público. Se antes a justificativa das prefeituras era de que os valores gastos nos eventos seriam aplicados em áreas consideradas prioritárias neste ano, ainda há a Covid-19.

Por deliberação do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que reúne os sete municípios, ficam proibidas, neste ano, atividades carnavalescas que gerem aglomerações em espaços públicos e privados.

A Folia será proibida mesmo com a decisão de as cidades contrariarem o posicionamento do governo do Estado, que na sexta-feira decidiu cancelar o feriado no Carnaval, em 16 de fevereiro, assim como o ponto facultativo do dia 15. O martelo com relação ao assunto na região será batido em reunião dos prefeitos, marcada para amanhã.

Fato é que, diante de meia década sem poderem se apresentar, as escolas seguem tentando resistir. Segundo Meire Terezinha da Silva, 51 anos, presidente da Liga das Ligas do Grande ABC, diretora do Fenasamba (Federação Nacional das Escolas de Samba) e presidente da Uesma (União das Escolas de Samba de Mauá), há cinco anos a região somava 50 agremiações. “Estamos perdendo a cada ano que passa sem os desfiles, e hoje temos menos da metade em ação.”

Em Santo André, um dos que se agarram à possibilidade de tempos melhores é o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Seci, fundado em 1988. De acordo com o presidente Ricardo Bastos Pereira, o Mestre Ricca, 49, apesar dos tempos difíceis, “a esperança não morre”. “Claro que queremos que o Carnaval volte.”

Ele explica, no entanto, que quando um evento carnavalesco não acontece, várias famílias deixam de ter uma renda extra no fim do mês. “O que posso afirmar é que muitas pessoas precisavam da renda do Carnaval.”

Fato que é reforçado por Meire. “Os desfiles carnavalescos fazem muita falta para as comunidades porque é uma cadeia produtiva geradora de renda”, comenta.

De Mauá, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Camisa Azul e Branco também tem sentido falta dos desfiles. “Nosso histórico carnavalesco tem mais de 70 anos (na cidade), é doloroso ver esta tradição morrer a cada ano em silêncio”, lamenta Vânia Ferreira Pinto, 51, presidente da agremiação fundada em 1985.

Vânia explica que a produção de uma escola que almeja a vitória em um desfile requer bons profissionais. “Em nossa agremiação o trabalho prevê a empregabilidade direta e indireta de no mínimo 30 pessoas. São costureiras, aderecistas, figurinistas e artesãos, entre outros, que fazem deste período carnavalesco o momento de ganhar seu dinheiro, gerando uma renda melhor à sua família, além de ativar a economia local”, explica.

Presidente do Grêmio Recreativo Esportivo e Cultural Escola de Samba Ordem e Progresso, também de Mauá, Laudiceia Santos, 59, lamenta não só a falta dos desfiles, mas as pessoas que perdem a chance de trabalhar com a Folia nesta época, “como aderecistas, costureiras e carnavalescos”.

Ainda assim, a esperança entre eles persiste, e aguardam que um dia o Carnaval de rua seja retomado no Grande ABC. “(Espero que) A renda dessas pessoas volte para que elas sobrevivam com um pouco mais de dignidade”, afirma Pereira. “Lutamos hoje para resgatar não só nossa história, mas do samba de nossa cidade”, encerra Vânia.

Santo André, São Bernardo e São Caetano adiantaram que não há planos para a retomada dos desfiles no momento. As demais prefeituras afirmaram ao Diário que conversarão com os envolvidos no momento oportuno para discutir as possibilidades.

Agremiações ainda fazem trabalho social