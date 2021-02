Apesar do medo e insegurança, médicos são movidos pelo otimismo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/02/2021 | 00:01



O dia a dia dos médicos que atuam com situações de emergência é sempre uma corrida pela vida, com estresse e, muitas vezes, medo quanto ao desfecho do trabalho. Mas pouca coisa se compara à rotina de quem tem de conviver diariamente com <CF50>uma espada sobre a cabeça</CF> no atendimento de pacientes acometidos pela Covid. Afinal, de uma hora para outra alguém que aparentemente está reagindo bem ao tratamento pode piorar e o corre corre contra quadro que pode levar à morte se torna corrida contra o tempo.

Os segundos passam mais rapidamente e não são raros os profissionais que se veem impotentes, mas nunca desistem. É assim que médicos, enfermeiros e toda a equipe que atua no hospital de campanha montado no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, se transformam em anjos da guarda de pessoas que lutam pela sobrevivência com todas as forças.

São cerca de 800 profissionais que atuam no equipamento, um deles o diretor e médico intensivista Bruno Guimarães Maia, 29 anos, que, além de cuidar de toda a parte administrativa do espaço, ainda atende diariamente, leito a leito, todos os pacientes internados.

Embora os plantões tenham 12 horas diárias, sendo das 7h às 19h, e o inverso na madrugada, a rotina intensa de Bruno começa por volta das 6h, quando ele chega à unidade e, normalmente, não tem hora para acabar. “Nosso horário de trabalho depende do dia. O hospital de campanha tem estrutura muito complexa e todos os dias (a rotina) é diferente, com casos isolados mais ou menos graves”, explicou.

As medidas de segurança, porém, são sempre as mesmas. Os funcionários chegam, entram em vestiário e trocam os aparatos pessoais pela vestimenta chamada de roupa privativa, ou seja, o uniforme hospitalar. Depois são municiados de touca e máscara descartáveis, de alta contenção viral. “Lavamos as mãos e adentramos ao covidário (local onde os pacientes ficam internados) prontos para o trabalho. A cada paciente que examinamos, desinfetamos as mãos com álcool gel 70%, em displays espalhados ao lado de todos os leitos e em todos os espaços”, reforçou o médico.

No covidário, os médicos se reúnem com enfermeiros da cada ala, buscam informações sobre o estado de saúde dos pacientes e aproveitam para olhar o mapa geral de leitos, tomando pé do cenário. “Depois vamos até cada paciente examinar e ver como está a evolução, ou piora do quadro e, na sequência, se necessário, passamos novas ações à enfermagem”, explicou Bruno.

O covidário tem movimentos orquestrados. Os funcionários entram pelo que chamam de lado limpo e saem pela porta ao fim do corredor, batizada de lado sujo, onde há o expurgo, local onde os profissionais fazem a desinfecção particular.

“No vestiário retiramos todas as roupas e tomamos banho antes de ir para casa. Eu, ao chegar na minha residência, ainda entro pela lavanderia, tiro roupas e sapatos, entro no banho lá mesmo e só depois vejo minha família”, afirmou Bruno.

Casado com Giselle e pai da pequena Isabella, 1 ano, Bruno relatou a difícil rotina de se dividir entre marido, pai e médico. “No início da pandemia ficamos exatos 108 dias distantes, já que elas foram para Minas Gerais e eu fiquei sozinho. Perdi mais de três meses de desenvolvimento da minha filha”, lamentou, explicando que o esforço faz parte dos “sacrifícios da profissão”. “Entrei neste projeto de cabeça e me doei totalmente para cuidar desses pacientes”, afirmou.

Bruno convive com a mulher e a filha, porém, com cuidados redobrados. “Parece mentira, mas estou diariamente, lado a lado, desde março, perto de pacientes contaminados pela Covid, mas eu não peguei e ninguém na minha família foi contaminado”, revelou o médico, mostrando certa surpresa. Embora preparado para lidar com as perdas, Bruno garante que médicos não se acostumam com a morte de seus pacientes e que a cada óbito acumulam mais uma tristeza.

Diante da situação de aumento de casos, o profissional alerta que, desde o início da pandemia, o período mais crítico foi em dezembro, quando o hospital quase bateu 100% de ocupação, e que ainda existe alta taxa de internação – na sexta-feira eram 114 pessoas internadas nas enfermarias e 19 nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) com 60% de ocupação. “Para nós, nada mudou de março para cá. A pandemia está aí. Ainda não existe remédio comprovado para tratar e prevenir a Covid e a vacina tem número ínfimo para a população mundial”, lamentou Bruno.

