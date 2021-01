Athletico-PR bate Ceará por 2 a 0 em duelo direto e cola no G7 do Brasileirão

31/01/2021 | 18:49



Mesmo jogando fora de casa, o Athletico-PR conseguiu embalar a segunda vitória seguida para colar no G7 do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, em partida válida pela 33ª rodada, em um duelo direto pela parte de cima da tabela, o time paranaense bateu o Ceará, pelo placar de 2 a 0, em plena Arena Castelão, em Fortaleza, com dois gols de Carlos Eduardo, chegou aos 45 pontos e assumiu a oitava colocação.

A partida começou bastante equilibrada, com os dois times trocando passes e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Em casa, foi o Ceará que criou a primeira oportunidade clara. Aos oito minutos, Lima fez boa jogada pela esquerda e tocou para Léo Chu, que cruzou de primeira para Vina, que chegou chutando no canto, mas parou em uma defesa de dois tempos do goleiro Santos.

A resposta do Athletico-PR veio aos 26, em um contra-ataque rápido. Thiago Heleno fez um lançamento longo e encontrou Fernando Canesin, que cruzou na área e encontrou Vitinho, que ganhou dos zagueiros e testou firme, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do travessão.

A principal chance do primeiro tempo, porém, aconteceu em um lance de impedimento. Aos 47, Cleber recebeu na área e bateu de cobertura sobre o goleiro Santos. Quando a bola ia entrando, a defesa conseguiu tirar em cima da linha. Mas, como o atacante do Ceará estava em posição irregular, a jogada foi invalidada. Por isso, o primeiro tempo terminou com o empate sem gols.

Na volta do intervalo, o Ceará fez pressão e nos dez primeiros minutos, criou duas boas chances de abrir o placar. Logo no primeiro lance, Cléber arrancou desde o meio-campo e tocou para Vina, que mesmo de frente para o goleiro Santos, acabou chutando para fora. Já aos seis, foi a vez do próprio Cleber chegar com perigo. Mas, depois de um cruzamento perfeito, ele acabou chutando em cima da defesa.

A partir daí, o ritmo da partida caiu um pouco e o visitante chegou aos gols na parte final. O primeiro gol da vitória do Athletico-PR saiu aos 39. Depois de uma saída de bola errada do Ceará, Carlos Eduardo recuperou a bola, deixou um zagueiro para trás e bateu na saída do goleiro Richard, que nada pôde fazer e só olhou a bola entrar.

Nos minutos finais, os donos da casa foram para o tudo ou nada em busca do empate, mas acabaram dando mais espaço aos visitantes que marcaram mais um. Aos 47, o próprio Carlos Eduardo apareceu na área e fez de letra, dando números finais ao duelo: 2 a 0.

Os dois times voltam a campo no meio da próxima semana para a disputa da 34ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Ceará visita o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30. Já na quinta-feira, o Athletico-PR recebe o líder Internacional, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 2 ATHLETICO-PR

CEARÁ - Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Alyson (Kelvyn); Fabinho (Pedro Naressi), Fernando Sobral (Wescley), Lima, Vina e Léo Chú (Leandro Carvalho); Cléber (Felipe Vizeu). Técnico: Guto Ferreira.

ATHLETICO-PR - Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard (Alvarado), Léo Cittadini, Vitinho (Carlos Eduardo) e Fernando Canesin (Zé Ivaldo); Nikão e Renato Kayser (Bissoli). Técnico: Paulo Autuori.

GOLS - Carlos Eduardo aos 39 e aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

CARTÕES AMARELOS - Khellven e Renato Kayser (Athletico-PR)

RENDA E PÚBLICO Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).