Operação impede pancadão no Gazuza

Da Redação



31/01/2021 | 18:10



A operação Paz e Proteção, que reuniu 24 guardas municipais e 20 policiais militares, na noite de ontem (30), impediu de maneira preventiva a realização de um pancadão na região do Jardim Gazuza, em Diadema. A população que mora na região onde aconteceria a festa irregular não teve de lidar com barulho e a movimentação que tem atrapalhado a tranquilidade local.

Também foi feita a orientação do comércio sobre a fase vermelha do Plano São Paulo, do Governo Estadual, que prevê o endurecimento das medidas contra a Covid-19 até o dia 7 de fevereiro, e o funcionamento apenas dos serviços essenciais após as 20h e durante todo o final de semana. Na operação, foram mobilizadas nove viaturas e duas motocicletas da Guarda Civil Municipal de Diadema e sete viaturas da Polícia Militar.

A ação continua a ser realizada em outros locais da cidade neste domingo.