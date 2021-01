31/01/2021 | 16:56



O Wolfsburg manteve o terceiro lugar no Campeonato Alemão, ao vencer, neste domingo, por 3 a 0, o Freiburg, em seu estádio, no fechamento da 19ª rodada.

Com a vitória, a equipe chegou aos 35 pontos, dez atrás do líder Bayern de Munique e três a menos que o RB Leipzig, segundo colocado na competição nacional.

Brooks abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo e Weghorst aumentou aos 39. Na segunda etapa, Gerhardt, aos 41, deu números finais à partida.

No outro jogo deste domingo do Alemão, o Colônia derrotou o Arminia Bielefeld, por 3 a 1, chegando aos 18 pontos, na 14ª colocação. O Arminia, com 17, é o 16º classificado, ocupando a primeira vaga na zona de rebaixamento.