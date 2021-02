Beto Moreira: 'Pagamos por uma culpa que não é nossa'

Raphael Rocha

Presidente do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), Beto Moreira é taxativo ao classificar como “maldade” a mais recente medida do governo do Estado, em colocar a região na fase vermelha do Plano São Paulo durante o fim de semana, impedindo atendimento presencial de bares e restaurantes. “A decisão é arbitrária e trará mais fechamento de empresas e demissões de empregados”, avalia o dirigente. Moreira garante que estabelecimentos seguem as normas sanitárias e que são “parte da solução, não do problema”. Sobram críticas à atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ao governador João Doria (PSDB).

Como o senhor viu a nova determinação do Estado de endurecer as regras do Plano São Paulo, com restrição de funcionamento de bares e restaurantes durante o fim de semana e às noites na semana?

Estamos estarrecidos, é uma maldade com a categoria, que tem trabalhado corretamente e tentado sobreviver. A notícia surgiu como uma bomba. Em vez de ajudar, o governador só atrapalha. A decisão é arbitrária e trará mais fechamento de empresas e demissões de empregados. O setor já vive uma dificuldade, depois de os estabelecimentos terem sido obrigados a fechar. Quando retornaram às atividades, tentaram se reerguer, só que muitos acabaram ficando pelo caminho. Agora vem mais essa. Prefeitos, Ministério Público e governador, precisamos de um novo decreto, mais assertivo. Não cabe mais essa diferenciação de setores. O fardo deve ser carregado por todos os segmentos, indústrias, construção civil e supermercados. A conta não pode ser só nossa. Se for para fechar, que fechem todos. Se for para abrir parcialmente, que abram todos parcialmente. Como prevê a isonomia na nossa Constituição, somos todos iguais.



O senhor acredita que o Estado tenta jogar a responsabilidade da transmissão da Covid exclusivamente aos restaurantes e bares? Há recorrente crítica entre donos desses estabelecimentos que a mesma postura rígida não é vista em outros setores da sociedade.

Sim, estamos sendo responsabilizados por uma culpa que não é nossa. Estão nos confundindo, não fazemos aglomerações, isso sim deveria ser fiscalizado. Ao contrário. Os estabelecimentos cumprem à risca os protocolos de higiene e segurança. Aliás, que foi criado por nós: as casas disponibilizam álcool gel, mantêm distanciamento entre as mesas e atendem com capacidade limitada. Os funcionários usam máscaras e higienizam as mãos constantemente. Portanto, os locais oferecem segurança.



O senhor acredita que faltou olhar mais atento à categoria durante toda a pandemia?

Sim, faltou. Não nos ajudaram em nada. Estamos com nove ações em andamento, nenhuma delas sequer foi julgada. As administrações públicas falharam e quem paga por isso somos nós. Quem aguenta ficar um ano sem funcionar? Já estamos pedindo socorro e não estamos sendo ouvidos. A categoria está exausta. Não temos mais auxílio para os nossos colaboradores. Fechar, sem ajudar o setor? Cadê a contrapartida do governo para tomar medidas tão rígidas? Neste momento não cabe mais imposição, precisamos de conscientização.



Quantos empregos foram fechados nos estabelecimentos do Grande ABC por causa da Covid?

A entidade não para de receber notícias de encerramento de empresas do setor. Já perdemos cerca de 30% de nossas empresas e junte-se a isso o drama social com a perda de milhares de empregos e a subsistência de muitas famílias destes corajosos empresários. Isso representa 4.600 empresas e cerca de 28 mil empregos perdidos. Quem vai pagar o aluguel das famílias, colocar comida na mesa? Não existe milagre que vai resolver a pandemia da Covid-19, a não ser a conscientização e o cuidados de todos.



E quantos estabelecimentos foram fechados?

Cerca de 30% da nossa base de sócios e jurisdicionados de 8.000 estabelecimentos legalizados nas sete cidades do Grande ABC.



O País deu primeiro passo no processo de vacinação, ainda, porém, no grupo de linha de frente do enfrentamento à Covid. Ainda falta planejamento para saber quando pessoas inclusas na categoria de bares e restaurantes serão vacinados. Diante disso, em quanto tempo o setor se recupera, a partir da vacina?

O setor de bares e restaurantes vai demorar um bom tempo para se recuperar, mesmo depois da vacina. As dívidas acumuladas, os passivos trabalhistas, as dívidas bancárias e de impostos contribuirão para que se demore mais para a volta quase normal. Sim, não existe volta ao normal depois do que a pandemia e os desgovernos nos fizeram passar.



Como o senhor vê o trabalho das prefeituras com relação ao setor? Faltou atenção dos prefeitos para os restaurantes e bares?

Os prefeitos fizeram o pouco que podiam para ajudar o setor, mas também foram obrigados a cumprir as medidas do governo do Estado, que, além de, na maioria das vezes serem absurdas, ainda impuseram aos administradores municipais a subserviência humilhante de escolher entre o povo que o elegeu e um governo que o ameaça entregar por último uma vacina que pertence a todos nós e não só às vontades palacianas. Cadê o aumento de leitos que nos prometeram? Não somos os culpados. Precisam nos deixar trabalhar.



Como o Sehal atua no amparo aos donos de estabelecimentos e aos funcionários que perderam seus empregos durante a pandemia de novo coronavírus?

Desde o início da pandemia, o Sehal vem ajudando os empresários, orientando sobre todos os aspectos possíveis, inclusive jurídico. Criamos também um e-book com informações sobre os procedimentos sanitários e de segurança que os estabelecimentos devem adotar. O material está disponível no site www.sehal.com.br há meses, portanto, já estamos preparados e fizemos a lição de casa.



Diante da possibilidade de a vacina para pessoas que não estão na linha de frente do enfrentamento à Covid ser realidade somente no fim do ano, há risco de colapsar o setor se medidas de endurecimento de funcionamento persistirem?

Claro. Seria um desastre maior ainda. Quanto mais demora fica mais difícil.



O quanto o desrespeito de casas que aglomeram pessoas estigmatiza o setor diante do debate da Covid?

Estigmatiza muito. Já dissemos: estão nos confundindo. Nossos empresários trabalham corretamente e oferecem ambiente seguro. Bares e restaurantes que seguem os protocolos são mais seguros. Somos parte da solução e não o problema. É possível trabalhar com responsabilidade e segurança. Caso contrário, vão acabar mais empresas e ceifar mais empregos. O fechamento não é a solução.



O senhor aposta que bares e restaurantes vão cumprir ou desrespeitar o atual decreto?

O Sehal não orienta seus associados a descumprirem as normas. Nós temos responsabilidade.



No ramo hoteleiro do Grande ABC, qual o tamanho do impacto da pandemia?

A estagnação econômica, a perda de grandes fábricas trouxe mais problemas para a ocupação de quartos de hotelaria. Vamos ter que nos reinventar e criar novas formas para atrair hóspedes.



Havia perspectiva de impulso de turismo industrial no Grande ABC antes de a pandemia chegar, fato que trazia novos olhares para o ramo hoteleiro regional. O senhor acredita ser viável ainda resgatar esse plano no pós-pandemia?

Na verdade, desconheço a efetividade do turismo industrial. Por outro lado, a nossa região é muito bonita, com muitos pontos turísticos, temos muitas belezas naturais, como a Serra do Mar, a Represa Billings. O turismo ecológico deveria ser muito mais explorado pelas administrações públicas.



O senhor disputou as últimas eleições em São Bernardo. Pretende seguir na carreira pública?

Minha atuação política sempre foi sindical, pautada na representação de classe. A política faz parte do dia do sindicato, mas não necessariamente uma política partidária. Minha empreitada na política teve o objetivo de fazer algo pelo setor da alimentação e hospitalidade em São Bernardo e em todo o Grande ABC.



Qual avaliação o senhor faz da condução do presidente Jair Bolsonaro na pandemia?

É triste, medonha e claudicante.



E qual avaliação o senhor faz da condução do governador João Doria na pandemia?

Triste, medonha e cruel. Se sobrevivermos no fim de tudo será por graça da sua ineficiência.



Há, dentro do Sehal, alguma avaliação sobre a necessidade de o Consórcio Intermunicipal buscar medidas para minimizar todos os impactos da pandemia no setor?

Sim, o Consórcio deveria nos ajudar em vários aspectos, como obter empréstimo subsidiado. Os impostos poderiam ser melhorados. Não é correto pagar taxa de licença sem ter trabalhado. Dentro do período de um ano, ficamos oito meses sem trabalhar. Isso é imperdoável.