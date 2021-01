Vender, lucrar e seguir em frente

Do Diário do Grande ABC



O mundo está ainda mais digital e assim vai continuar. Esta é uma das certezas que a pandemia nos trouxe. Diversos estudos apontam que 60% das relações comerciais serão totalmente digitais, via aplicativos, redes sociais, WhatsApp; e os 40% restantes serão híbridos, começando a compra no digital e finalizando no presencial ou vice-versa.

Ter consciência dessa nova condição de fazer negócios, ter coragem e dar o primeiro passo podem ser a diferença entre continuar no mercado ou encerrar a empresa. Foi o que aconteceu com centenas de milhares de empreendedores que atendemos em 2020. Como a Art Esfiha, restaurante libanês localizado na Capital paulista, das irmãs Márcia, Maria Ângela e Rosa, que começou vendendo esfihas de carne e quibes sob encomenda e agora tem lugar aconchegante no bairro do Paraíso. Desde o início funcionava de maneira bem tradicional e, por isso, os efeitos da pandemia acertaram em cheio, como a maioria dos estabelecimentos de alimentação fora do lar. Após diagnóstico nosso e aplicação de ações de curtíssimo prazo, em menos de 90 dias o desânimo em ver o salão vazio e os funcionários sem ter quem atender deu lugar a um largo sorriso. Na estratégia proposta estavam renegociação de contratos, ajuste de custos e entrada no mundo das vendas on-line e do <CF51>delivery</CF>, além de utilizar as redes sociais como ferramenta digital de negócios.

Destaco algumas ações que fizemos com as irmãs da Art Esfiha para deixar tudo pronto, arregaçar as mangas, vender e lucrar:

– Certifique-se de que a saúde financeira da sua empresa está ok. Proteja seu caixa, ajustando custos fixos e variáveis. Renegocie compromissos com fornecedores, parceiros, prestadores de serviços; redimensione, se necessário, número de colaboradores; racionalize o estoque.

– Crédito orientado: existem diversas linhas de financiamento acessíveis. Mas só contrate crédito após analisar os custos da empresa.

– Inicie ou reforce sua presença on-line: invista em mídias digitais, com perfil nas redes sociais e em marketplaces. O Sebrae-SP concentra na plataforma compredopequeno.sebraesp.com.br diferentes iniciativas de diversos parceiros.

– Aprimore seus conhecimentos em gestão e no aperfeiçoamento de suas técnicas.

No Sebrae-SP vamos continuar acelerando para garantir aos quase 5 milhões de MEIs (Microempreendedores Individuais), micro e pequenas empresas paulistas, o acesso a soluções e ferramentas que ajudem nesta jornada. Porque acreditamos que é desta forma que vamos acelerar não só o processo de retomada, mas o de sustentabilidade do setor produtivo e da economia nacional.

Tirso Meirelles é presidente do Sebrae-SP.

