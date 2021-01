do Diário do Grande ABC



31/01/2021 | 16:32



Há quase um ano, o Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, foi transformado em um hospital de campanha para enfrentar a mais desafiadora doença do século. Há quase um ano, a Covid-19 desembarcava no Brasil – e no Grande ABC –, trazendo consigo rastro de mortes, sequelas, vazio e incertezas econômicas.

O cenário ilustra com preciosidade o momento em que vivemos, no qual valores do passado precisaram ser revistos. Onde antes atletas disputavam pontos e gols, agora pacientes e profissionais da saúde lutam diariamente pela vida. Há tempos de milagres que renovam a esperança. Há períodos de luto, que mostram como o coronavírus é traiçoeiro.

A série que o Diário hoje estreia mergulhou na rotina da unidade hospitalar improvisada no Pedro Dell’Antonia. Um Dia de Cada Vez – Por Dentro do Hospital de Campanha, produzido pela repórter Bia Moço, pelo repórter fotográfico Nario Barbosa e pelo cinegrafista Yuri Souza, é um documento histórico em seu conceito mais básico e primordial.

Cada passo dado por médicos, enfermeiros, equipe de limpeza e pacientes foi acompanhado pela equipe. Os relatos estão em fotografias, vídeos, textos, falas. Nos leva para dentro de uma realidade que muitos custam a acreditar. Pelo contrário. Há quem desdenha da violência da Covid.

Ao mesmo tempo em que profissionais batalham para salvar vida de alguém que sofre em seu leito, festas continuam a ser organizadas no Grande ABC. Negacionistas se aglomeram em bailes funk ao ar livre ou baladas clandestinas enquanto cresce o volume de internados e mortes.

A vacinação, ainda a passos lentos no País, está em seu início. É possível ver luz no fim do túnel, só que o caminho é longo, tortuoso e pode ser mais demorado do que desejamos. Afrouxamos as rédeas, mesmo diante de mais de 200 mil mortes no Brasil – mais de 4.000 na região.

Que a série que o Diário inicia hoje possa ser um ponto de partida na mudança de olhar daqueles que ainda insistem em minimizar o novo coronavírus. Que sirva para valorizar quem está na linha de frente deste mal.