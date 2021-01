Com dois de Suárez, Atletico de Madrid vence Cádiz e amplia vantagem na liderança

31/01/2021 | 16:23



O Atlético de Madrid derrotou fora de casa, por 4 a 2, o Cádiz, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. O time madrilenho contou com o faro de gol de Luis Suárez, que balançou as redes duas vezes neste domingo, sendo um deles em uma linda cobrança de falta.

Com mais uma boa vitória capitaneada pelo atacante uruguaio Luis Suárez, e ainda com um jogo a menos, a equipe comandada pelo técnico Diego Simeone abriu uma vantagem ainda maior na liderança da liga espanhola, com 50 pontos, dez a mais do que o maior rival Real Madrid, o segundo colocado, e 13 à frente do Barcelona, que ainda joga neste domingo.

A partida foi dominada pelo Atlético, apesar de alguns deslizes que desencadearam nos gols dos donos da casa. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o placar foi aberto em linda cobrança de falta de Suárez, sem chances para o goleiro Ledesma. No entanto, o empate do Cádiz veio aos 35 minutos com a experiência de Álvaro Negredo.

Pouco antes do apito final da primeira etapa, Saúl colocou o Atlético de Madrid novamente na dianteira do marcador depois de assistência certeira de Thomas Lemar. A estrela de Suárez apareceria mais uma vez logo no começo do segundo tempo, em mais uma bola parada, desta vez em uma cobrança de pênalti. O goleador colocou a bola na marca da cal e, com convicção, anotou o seu segundo gol no jogo: 3 a 1 para os visitantes.

Aos 26 minutos, demonstrando alguma reação diante do líder, o Cádiz descontou o placar com Negredo, marcando seu segundo gol. Mas para ditar o rumo final do confronto, Koke anotou o quarto e sacramentou a vitória dos "colchoneros".

A boa apresentação da equipe de Simeone reforça novamente o favoritismo ao nono título espanhol de história do Atlético ao se manter firme na primeira posição. A última vez que os madrilenhos venceram o torneio foi na temporada 2013/2014.

Mais cedo, o Getafe empatou com o Alavés por 0 a 0 em casa, no estádio Coliseum Alfonso Pérez.